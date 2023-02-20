 

Фейк от Марочко: Контингент польских наемников, включая женщин, прибыл под Кременную в ЛНР

20.02.2023, 8:40, Новости дня
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Польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ перебросили под Кременную иностранных наемников, большую часть из которых составляют поляки. Также установлено, что среди наемников есть женщины, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте в Украине на стороне Киева.

Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ВСУ отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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