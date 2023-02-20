 

Из-за крупного ДТП движение на Крымском мосту полностью остановлено, есть погибшие

20.02.2023, 8:40, Новости дня
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Из-за столкновения трех легковых автомобилей на Крымском мосту полностью остановлено движение автотранспорта, сообщили в экстренных службах.

По данным аварийных служб, в результате ДТП на Крымском мосту в сторону Керчи погибли три человека, один пострадал. Движение автотранспорта в данный момент остановлено в обе стороны, передает ТАСС.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел инцидент, был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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