Из-за крупного ДТП движение на Крымском мосту полностью остановлено, есть погибшие

Из-за столкновения трех легковых автомобилей на Крымском мосту полностью остановлено движение автотранспорта, сообщили в экстренных службах.

По данным аварийных служб, в результате ДТП на Крымском мосту в сторону Керчи погибли три человека, один пострадал. Движение автотранспорта в данный момент остановлено в обе стороны, передает ТАСС.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел инцидент, был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.

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