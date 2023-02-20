Премьер Японии Кисида заявил о просьбе Токио провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ракетными пусками КНДР

Правительство Японии запрашивает проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетными пусками КНДР, сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида.

Кисида заявил, что Северная Корея в понедельник запустила баллистические ракеты. Он также выступил с утверждением, что 18 февраля Пхеньяном была запущена баллистическая ракета межконтинентального класса. Премьер Японии сообщил, что в связи с этими событиями Токио запрашивает у Совета Безопасности ООН проведение экстренного заседания. Премьер Японии также сообщил о необходимости тесного сотрудничества как в двухстороннем формате с США, так и в трехстороннем формате с участием Южной Кореи, передает ТАСС.

Источник во всемирной организации сообщил, что заседание Совета Безопасности ООН по последним ракетным пускам КНДР пройдет в понедельник в 15.00 (23.00 мск).

В понедельник рано утром Минобороны Японии зафиксировало пуск двух северокорейских баллистических ракет. В Пентагоне оценили опасность северокорейских ракет для США.

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