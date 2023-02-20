Лидер правящей в Южной Корее партии Чон Чжин Сок: Сеулу придется рассмотреть возможность приобретения ядерного оружия

Ракетные запуски КНДР подогревают общественные дискуссии в Республике Корея вокруг необходимости приобретения собственного ядерного оружия, при определенных условиях Сеулу придется рассмотреть эту возможность, сообщил лидер правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Чон Чжин Сок.

Лидер правящей в Южной Корее партии заявил, что чем больше продолжаются вооруженные «провокации» Северной Кореи, тем сильнее будут разговоры о приобретении ядерного оружия, передает ТАСС со ссылкой Ренхап.

Он сообщил о необходимости укреплять систему Kill Chain (концепция превентивного удара по ракетным и ядерным объектам КНДР в случае конфликта), чтобы Северная Корея никогда не смогла оправиться, если попытается применить ядерное оружие на полуострове.

Чон Чжин Сок добавил, что выбор Сеула – укрепление расширенного сдерживания, однако, если этого ответа будет недостаточно, то Южной Корее следует серьезно задуматься о собственном ядерном оружии. Он объяснил свою позицию сомнениями в том, что Соединенные Штаты будут готовы рискнуть собственными городами ради защиты Республики Корея, учитывая угрозу от межконтинентальных баллистических ракет КНДР.

Политик также назвал «пацифистским шоу» политику предыдущего президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, который стремился к диалогу с КНДР. По словам Чон Чжин Сока, лидер КНДР не откажется от ядерного оружия, даже если миллионы жителей Северной Кореи будут умирать от голода. Он также предположил, что ракетные пуски КНДР продолжатся, поскольку на март запланированы учения США и Республики Корея.

В понедельник рано утром Минобороны Японии зафиксировало пуск двух северокорейских баллистических ракет.

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