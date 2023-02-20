Рубль укрепился к доллару на 42,75 копейки, к евро подорожал на 57,25 копейки, а к юаню подрос на 2,9 копейки

Рубль на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к американскому доллару на 42,75 копейки, к евро подорожал на 57,25 копейки, а к юаню подрос на 2,9 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к американскому доллару на 42,75 копейки, до 73,8625 рубля, к евро подорожала на 57,25 копейки, до 78,7275 рубля, а к юаню подросла на 2,9 копейки, до 10,731 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу доллар на открытии превысил 75 рублей.

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