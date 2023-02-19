 

Зеленский ввел в действие санкции против 333 граждан России

19.02.2023, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых есть финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры «Альфа-банка».

Среди тех, против кого были введены санкции, топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев, информирует РИА «Новости».

Санкции вводятся сроком на 10 лет. Рестрикции предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении на 50 лет санкций в отношении 200 российских граждан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.21 / Зеленский неприятно удивлен решением Верховного Суда о признании незаконным указа об увольнении Тупицкого – спикер

29.03.21 / В Минэнерго оценили влияние блокировки Суэцкого канала на поставки российской нефти

27.11.21 / Армения и Азербайджан до конца года разработают механизм демаркации госграницы

28.07.21 / Медведь задрал второго за лето человека в парке «Ергаки» в Красноярском крае

30.08.21 / В киевском метро произошел технический сбой. В подземке образовались большие очереди

18.06.22 / Биткоин опустился ниже 20 тыс. долларов впервые с 16 декабря 2020 года

06.02.21 / Станцию метро «Невский проспект» закрыли в Петербурге

09.01.22 / Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье

04.10.21 / “В Instagram ты эти деньги можешь заработать за два часа”. Звезда “Крепостной” Денисенко рассказала, какой гонорар получает за съемочный день

21.11.21 / “Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры”. Брежнева показала средний палец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика