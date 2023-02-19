Зеленский ввел в действие санкции против 333 граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых есть финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры «Альфа-банка».

Среди тех, против кого были введены санкции, топ-менеджеры «Альфа-банка» Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев, информирует РИА «Новости».

Санкции вводятся сроком на 10 лет. Рестрикции предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении на 50 лет санкций в отношении 200 российских граждан.

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