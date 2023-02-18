 

Госсекретарь США обсудил с Пашиняном и Алиевым проект мирного договора между Ереваном и Баку

18.02.2023, 17:45, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили проект мирного соглашения между Ереваном и Баку, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Сообщается, что стороны обсудили работу над мирным договором между Арменией и Азербайджаном, о делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью, передает ТАСС.

Отмечается, что премьер Армении подтвердил решимость армянской стороны добиться подписания соглашения, которое гарантирует долгосрочный мир и стабильность. Также он указал на блокаду Азербайджаном Лачинского коридора, что вызвало кризис в Нагорном Карабахе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о необходимости возобновления работы Лачинского коридора для коммерческих перевозок.

Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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