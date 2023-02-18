Hill сообщила о готовности американцев голосовать за Трампа на выборах президента США

Если бы в США сейчас проходили президентские выборы, Дональд Трамп одержал бы победу над нынешним главой государства Джо Байденом, свидетельствует исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris.

За Трампа готовы проголосовать 46% избирателей, за Байдена – 41%, при этом 13% еще не определились. Действующего вице-президента Камалу Харрис Трамп победил бы с результатом 49% против 39%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

Кроме того, Трамп остается самым популярным кандидатом в борьбе за республиканскую номинацию. Если бы его противником был губернатор Флориды Рон Десантис, то Трамп набрал бы 37%, Десантис – 19%. Кроме того, за бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли проголосовали бы на праймериз только 7%.

Исследование проводилось 15–16 февраля. В нем приняли участие 1838 зарегистрированных избирателей. Информация о методах получения ответов, а также о предполагаемой погрешности не указывается.

В ноябре Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года. При этом в декабре сообщалось, что у Трампа антирейтинг превышает 60%, а у Байдена почти достиг отметки в 60%.

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