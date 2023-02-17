Американский медиамагнат Цукерберг анонсировал появление в соцсети Instagram аналога Telegram-каналов

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17.02.2023, 0:37, Новости дня
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Американский медиамагнат Марк Цукерберг анонсировал появление в соцсети Instagram аналога Telegram-каналов под названием Meta Channel (компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).

Чтобы присоединиться к каналу в Instagram*, необходимо быть подписанным на страницу автора в этой соцсети. По словам Цукерберга, в таких каналах можно будет публиковать текстовые посты, изображения и опросы. В будущем разработчики обещают добавить поддержку совместных публикаций, сеансы в формате вопрос-ответ и другие функции, информирует «Газета.Ru».

Цукерберг также анонсировал появление в ближайшие месяцы каналов в Messenger и Facebook* (владелец компания Meta* признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отмечает издание, вероятнее всего, разработчики Meta* (компания признана в РФ экстремистской и запрещена) при создании своих каналов вдохновлялись функционалом мессенджера Telegram, в котором каналы появились еще в 2015 году. Авторы статьи отмечают, что Telegram-каналы работают по подписной модели и представляют собой новостную ленту с элементами блога, что, по мнению авторов материала, разработчики Instagram* пытаются внедрить в свою социальную сеть.

Напомним, с марта 2022 года соцсеть Instagram* заблокирована в РФ за распространение призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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