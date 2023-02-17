 

Politico: Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии ввести санкции против атомной отрасли России

17.02.2023, 0:37, Новости дня
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Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции против связанных с атомной энергетикой РФ физических и юридических лиц, сообщило европейское издание Politico.

Три неназванных европейских дипломата сообщили изданию, что атомный сектор РФ не включен в предложение по введению 10-го пакета санкций. По имеющейся у издания информации, основными противниками введения ограничений против атомной отрасли РФ стали Венгрия и Франция. В статье отмечается, что причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Франция же, как утверждается в материале, указала на то, что большое количество АЭС во всем мире использует российское сырье, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник стало известно, что Варшава разочарована проектом нового пакета антироссийских санкций ЕС, так как он не затрагивает госкорпорацию Росатом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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