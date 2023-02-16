МИД: РФ вышлет четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры

Россия в качестве ответной меры объявила четырех дипломатов Австрии персонами нон грата, они должны покинуть страну до конца дня 23 февраля, заявили в МИД России.

Посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер в четверг был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой четырех российских дипломатов, говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ заявили, что в качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрии в РФ объявлены персонами нон грата, они должны покинуть территорию РФ до конца 23 февраля.

Также австрийскому послу указали на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Россия пообещала не оставить без последствий эту ситуацию.

Ранее Австрия объявила нежелательными лицами четырех российских дипломатов и попросила покинуть страну.

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