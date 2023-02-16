 

Ученые оценили опасность пролетающего мимо Земли этой ночью огромного астероида

16.02.2023, 0:30, Новости дня
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Крупный астероид 199145 диаметром 800 метров, который пролетит мимо Земли в ночь на четверг, не несет опасности планете, сообщил руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.

По словам Иванова, астероид пройдет от Земли на расстоянии 4,5 млн км, что в 11 раз дальше, чем до Луны. Это произойдет в 03.45 по мск, он будет лететь на скорости 24 км в секунду, передает РИА «Новости».  

Его размер 800 метров в диаметре, ранее мимо Земли пролетали камни размером всего лишь 300 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров.

Наблюдать его могут жители в странах южнее экватора: Намибия, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и вся Южная Америка.

Эксперт также рассказал, что астероид 199145 (2005 YY128) был открыт в 2005 году в обсерватории Китт-Пик (США).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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