 

МИД сравнил современную миграционную политику ЕС и политику во времена холодной войны

15.02.2023, 19:00, Новости дня
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Евросоюз в своей миграционной политике пренебрегает элементарными принципами гуманизма, а ситуация с возведением пограничных заграждений хуже, чем во времена холодной войны, сообщила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.

«После возведения идеологических стен и объявления своей территории «цветущим садом» в Евросоюзе начинают отгораживаться от внешних «джунглей» реальными заборами. Ситуация хуже, чем во времена холодной войны. По приведенной самими еэсовцами статистике, на 13% внешних границ Евросоюза общей протяженностью в 12 тыс. км уже возведены заграждения», – говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что в миграционной политике видно пренебрежение элементарными принципами гуманизма, свободы передвижения и уважения прав человека, закрепленными как во внутреннем правозащитном законодательстве ЕС, так и в профильных международных документах.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал защищать внешние границы Европейского союза, построив стену от нелегальных мигрантов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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