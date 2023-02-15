МИД сравнил современную миграционную политику ЕС и политику во времена холодной войны

Евросоюз в своей миграционной политике пренебрегает элементарными принципами гуманизма, а ситуация с возведением пограничных заграждений хуже, чем во времена холодной войны, сообщила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.

«После возведения идеологических стен и объявления своей территории «цветущим садом» в Евросоюзе начинают отгораживаться от внешних «джунглей» реальными заборами. Ситуация хуже, чем во времена холодной войны. По приведенной самими еэсовцами статистике, на 13% внешних границ Евросоюза общей протяженностью в 12 тыс. км уже возведены заграждения», – говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что в миграционной политике видно пренебрежение элементарными принципами гуманизма, свободы передвижения и уважения прав человека, закрепленными как во внутреннем правозащитном законодательстве ЕС, так и в профильных международных документах.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал защищать внешние границы Европейского союза, построив стену от нелегальных мигрантов.

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