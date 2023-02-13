 

СДПГ Олафа Шольца проиграла выборы в земельный парламент Берлина

13.02.2023, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Каем Вегнером одержал победу на повторных выборах в земельный парламент Берлина, Социал-демократическая партия «СДПГ) Олафа Шольца показала худший результат за десятилетия.

СДПГ Шольца потерпела поражение в воскресенье на местных выборах в зак собрание Берлина. По предварительные данным, ХДС получает в палате депутатов 28,2%, передает Deutsche Welle (признан СМИ-иноагентом). Это на 10,2 п.п. больше, чем на прошлых выборах.

СДПГ набирают 18,4% (–3 п.п.) – на 105 больше, чем «Зеленые» (18,4%, –0,5 п.п.). У Левой партии – (12,2% – 1,9 п.п), «Альтернатива для Германии» получила 9,1% (+1,1 п.п).

Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 4,6% (–2,5 п.п) и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

Явка избирателей составила 63,1%, что значительно ниже, чем в 2021 году.

В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты земельных и муниципальных выборов 26 сентября 2021 года из-за грубых организационные ошибки на сотнях избирательных участков по всему городу сделали голосование недействительным, и постановили провести перевыборы. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования применительно к примерно 60% мест в берлинском парламенте.

Ранее в США Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.21 / Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи

24.11.21 / “О-го-го”, “Какое тело!” Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова надела полностью прозрачное боди

30.06.20 / На электронные переводы ФБК пожаловались в Генпрокуратуру

06.05.21 / Мнения: Атаки на Москву и Минск должны стать для Запада дорогим удовольствием

09.03.22 / Си Цзиньпин призвал к дипломатическому решению на Украине — и отверг санкции против Москвы

12.04.21 / Спасательный студотряд МИРЭА отметил 20-летие

20.08.21 / Маск стал вторым в списке богатейших людей мира

17.06.22 / Обнаружено место падения штурмовика Су-25 в Белгородской области

03.11.20 / Украина заняла 20-е место в мире по распространению COVID-19, в Вене произошел теракт. Главное за день

22.03.21 / Шикота: Акция под Офисом президента в поддержку Стерненко – прекрасный кейс по превращению героя в антигероя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика