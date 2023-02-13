СДПГ Олафа Шольца проиграла выборы в земельный парламент Берлина

Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Каем Вегнером одержал победу на повторных выборах в земельный парламент Берлина, Социал-демократическая партия «СДПГ) Олафа Шольца показала худший результат за десятилетия.

СДПГ Шольца потерпела поражение в воскресенье на местных выборах в зак собрание Берлина. По предварительные данным, ХДС получает в палате депутатов 28,2%, передает Deutsche Welle (признан СМИ-иноагентом). Это на 10,2 п.п. больше, чем на прошлых выборах.

СДПГ набирают 18,4% (–3 п.п.) – на 105 больше, чем «Зеленые» (18,4%, –0,5 п.п.). У Левой партии – (12,2% – 1,9 п.п), «Альтернатива для Германии» получила 9,1% (+1,1 п.п).

Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 4,6% (–2,5 п.п) и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

Явка избирателей составила 63,1%, что значительно ниже, чем в 2021 году.

В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты земельных и муниципальных выборов 26 сентября 2021 года из-за грубых организационные ошибки на сотнях избирательных участков по всему городу сделали голосование недействительным, и постановили провести перевыборы. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования применительно к примерно 60% мест в берлинском парламенте.

Ранее в США Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины.

—