 

Во Франции объяснили слова Макрона о недопустимости победы России

13.02.2023, 0:23, Новости дня
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Слова французского президента Эммануэля Макрона о недопустимости победы РФ в Украине не говорят о том, что Франция участвует в конфликте, сообщил министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в эфире радио «Франс энтер».

Он подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не ведет войну против России, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем Украину, которая подверглась нападению со стороны РФ и которая законно пытается восстановить целостность своей территории, чтобы бомбежки и боевые действия прекратились», – сообщил Веран.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже сообщил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он заявил, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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