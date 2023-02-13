Economic Times: Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»
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Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщило индийское издание Economic Times.
По имеющимся у издания сведениям, снаряды в феврале были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через порт Эмден в Германии. Как отметил неназванный источник издания, Пакистан регулярно поставляет Украине оружие, несмотря на то, что Исламабад просил Россию о снижении цен на нефть. Как отмечается в материале, в январе пакистанские фабрики через порт Карачи отправили Украине 50 тыс. боеприпасов, передает РИА «Новости».
Напомним, в январе стало известно о планах Пакистана поставить Украине через порт в Польше боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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