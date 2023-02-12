 

Около 8,5 тыс. человек погибли в Сирии в результате землетрясения

12.02.2023, 18:49, Новости дня
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Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, цифры продолжат расти и дальше, сообщил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.

Он уточнил, что на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тыс. и ранено 2,5 тыс. человек, а на северо-западе Сирии – около 4,5 тыс. убитых и 7,5 тыс. раненых, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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