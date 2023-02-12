Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины

Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.

Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.

Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны.

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