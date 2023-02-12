 

Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины

12.02.2023, 2:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.

Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.

Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.20 / Найден источник загадочного радиосигнала из космоса

03.07.20 / В Германии объявили о реорганизации военного спецназа, причина – связи бойцов с неонацистами

20.02.21 / В Польше рассказали о планах перепродать Украине вакцину от COVID-19

15.02.21 / Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 19 млн рублей

23.02.21 / Администрация Байдена решила строить отношения с Китаем с позиции силы

04.10.20 / Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу

29.04.21 / Guardian – в Швейцарии проведут референдум по гей-бракам

29.06.20 / Starbucks и Pepsi поддержат бойкот Facebook

19.02.21 / Марсоход НАСА совершил посадку на Красную планету

04.12.20 / Суд продлил арест Мангеру и Левину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика