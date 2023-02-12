Британцы призвали Зеленского к ответу после предупреждения России об ответе на поставку самолетов Киеву

Читатели Daily Mail после сообщения посольства РФ в Великобритании о неминуемом ответе на недружественные шаги Лондона, включая и поставку боевых самолетов Украине, обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом?» – спросили читатели Daily Mail у Зеленского, передает РИА «Новости».

Также участники дискуссии обратились к премьеру Британии: «Ради бога, Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?».

«Мы не платим зарплаты своим медицинским работникам, зато даем миллиарды Киеву», – возмутились пользователи.

«Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело», – считает один из комментаторов.

«Разве британские подданные хотят этого противостояния? <…> Мы уже дали Украине достаточно», – написали читатели.

«Солидарен с Россией. Это вообще не наш конфликт», – подчеркнул один из участников дискуссии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной.

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что поставки Украине британских истребителей приведут к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира, отмечается, что именно по вине Лондона будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации конфликта.

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