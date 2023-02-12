 

Global News: НОРАД отслеживает в небе над Северной Канадой перемещение одного или двух похожих на шары-шпионы объектов

12.02.2023, 1:13, Новости дня
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Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) отслеживает в небе над территорией Северной Канады перемещение одного или двух объектов, которыми могут быть шары-шпионы, сообщил телеканал Global News.

По имеющимся у источников телеканала данным, это могут быть шары-шпионы, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу Вооруженные силы США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат. Кроме того, 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантикой. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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