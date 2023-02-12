Премьер Канады Трюдо: НОРАД сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи американского истребителя F-22

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12.02.2023, 1:13, Новости дня
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Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой при помощи американского истребителя F-22, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Трюдо сообщил, что приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады, в итоге НОРАД сбило объект над Юконом. Он уточнил, что объект был сбит американским истребителем F-22. По словам Трюдо, теперь канадские военные обнаружат и проанализируют обломки объекта, передает ТАСС.

Трюдо также сообщил, что обсудил ситуацию вокруг сбитого над Канадой неопознанного объекта с президентом США Джо Байденом.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) обнаружило в небе над Канадой возможные шары-шпионы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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