Синоптик Тишковец предупредил о сильном снегопаде и стремительном росте атмосферного давления в Москве

В Москве в ближайшие часы выпадет до 20% месячной нормы осадков, ветер сменится на северный, прогнозируется барическая пила: давление стремительно вырастет на 17 единиц, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик заявил, что снегопад будет усиливаться, интенсивно пойдет с 21.00 до 3.00, к утру ветер изменится с юго-западного на северный и усилится до до 15-20 метров в секунду. Тишковец отметил, что до девяти часов утра ожидаются метели, при которых видимость ухудшится до одного километра, к середине воскресенья ветер постепенно ослабеет, а потом и вовсе стихнет, передает РИА «Новости».

По его словам, ожидается, что выпадет 20% месячной нормы осадков, прогнозируется барическая пила: показания барометров в ночь понизятся до 735 мм ртутного столба, а потом стремительно вырастут до 752 мм.

Тишковец подчеркнул, что такие колебания атмосферного давления негативно скажутся на самочувствии аллергиков, астматиков и людей с повышенным артериальным давлением.

Ранее в субботу синоптики пообещали москвичам по-зимнему теплую погоду.

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