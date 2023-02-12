 

Der Spiegel: Вооруженные силы ФРГ начнут обучать военных ВСУ управлению танками Leopard 2 на следующей неделе

12.02.2023, 0:20, Новости дня
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Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели, сообщило издание Der Spiegel.

Обучение будет проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер, где украинцев учат обращаться с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder. По словам источников издания, ВВС ФРГ уже доставили в Германию из Польши первые группы украинских солдат для обучения, передает ТАСС.

Как отмечает издание, курсы будут ускоренными и займут всего шесть-восемь недель вместо обычных нескольких лет. Бундесвер сообщил, что украинских военных будут обучать лишь базовым навыкам обращения с танками, а также отработке взаимодействия «Леопардов» и «Мардеров» на поле боя.

В статье говорится, что если все пойдет по плану, то первые украинские военные отправятся на фронт на Leopard 2 уже в конце марта. По имеющимся у издания данным, всего в ФРГ с начала специальной военной операции обучение управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, прошли около 1,5 тыс. украинских солдат.

Напомним, в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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