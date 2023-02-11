 

Указ: Президент Украины Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Дзюбу

11.02.2023, 22:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Руслана Дзюбу, соответствующий указ распространен офисом главы государства.

Согласно документу, Зеленский распорядился уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего национальной гвардией Украины, передает ТАСС.

Другим своим указом Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новых главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и министра внутренних дел страны Игоря Клименко.

Ранее в субботу российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.21 / ГБР разоблачило шестерых сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса в двух областях

03.02.21 / Число привитых от коронавируса в мире превысило число больных

09.12.22 / Член правительства Сербии Петкович обвинил косовский спецназ во вторжении на север сербского края Косово и Метохия

16.11.21 / Элина Свитолина рассказала, сколько тысяч евро в месяц получают тренеры по теннису

03.07.21 / Корпорация «Роскосмос» развернет новую орбитальную систему для связи с Луной

17.08.22 / США заверили в «совместимости» санкций против России и инспекций по СНВ-3

19.09.20 / ФИФА упростила футболистам смену национальной сборной – СМИ

03.12.21 / Ридли Скотт обматерил российского кинокритика Антона Долина

15.04.21 / Определены сроки проведения встречи Путина и Моди

24.02.21 / В США назвали вероятную причину возгорания двигателя у Boeing 777, который начал распадаться в воздухе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика