Указ: Президент Украины Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Дзюбу

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Руслана Дзюбу, соответствующий указ распространен офисом главы государства.

Согласно документу, Зеленский распорядился уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего национальной гвардией Украины, передает ТАСС.

Другим своим указом Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новых главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и министра внутренних дел страны Игоря Клименко.

Ранее в субботу российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной.

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