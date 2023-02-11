Указ: Президент Украины Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Дзюбу
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего национальной гвардией Руслана Дзюбу, соответствующий указ распространен офисом главы государства.
Согласно документу, Зеленский распорядился уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего национальной гвардией Украины, передает ТАСС.
Другим своим указом Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новых главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и министра внутренних дел страны Игоря Клименко.
Ранее в субботу российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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