Литва поставила на Украину 36 зенитных орудий L-70 шведского производства

Литва передала Украине партию зенитных орудий L-70, произведенных шведским концерном Bofors, они уже находятся в распоряжении ВСУ, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Анушаускас написал в соцсети, что партия из 36 зенитных орудий и боеприпасов к ним уже прибыла на Украину. Уточняется, что перед отправкой вооружений латвийские солдаты организовали для ВСУ курсы по использованию орудий и их техническому обслуживанию, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать в Украине.

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