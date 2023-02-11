 

Литва поставила на Украину 36 зенитных орудий L-70 шведского производства

11.02.2023, 18:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Литва передала Украине партию зенитных орудий L-70, произведенных шведским концерном Bofors, они уже находятся в распоряжении ВСУ, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Анушаускас написал в соцсети, что партия из 36 зенитных орудий и боеприпасов к ним уже прибыла на Украину. Уточняется, что перед отправкой вооружений латвийские солдаты организовали для ВСУ курсы по использованию орудий и их техническому обслуживанию, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать в Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02.22 / В соцзащите столицы рассказали о будущем месте жительства истощенных близнецов

07.08.20 / Помпео посетит Польшу в годовщину Варшавской битвы с большевиками

23.07.20 / В Большом Московском цирке нашли приспособление для безопасности Брежнева

14.10.20 / Facebook запретил рекламу с призывами к отказу от вакцинации

06.01.21 / Люди оказались под завалами в золоторудных шахтах на Камчатке

22.10.20 / Chery озвучила стоимость нового кроссовера CheryExeed TXL

04.08.21 / У угрожавшего взорвать здание кабмина Украины мужчины была боевая граната

05.10.21 / В ЦАР убили трех российских инструкторов из ЧВК Вагнера – СМИ

01.02.21 / Трамп нашел новых адвокатов, которые будут защищать его по делу об импичменте

28.02.21 / Почти 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca оказались невостребованными в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика