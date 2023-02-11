Пригожин прокомментировал видео с расстрелом ВСУ безоружных российских военнопленных

Месть будет осуществляться исключительно законными с точки зрения войны методами, еще большее количество врагов будет уничтожено, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных.

Пригожин заявил, что мстить ЧВК «Вагнер» за расстрел безоружных российских военных будет только законными с точки зрения войны методами, штурмовые отряды уничтожают врагов только во время боя, а расстреливать необходимо только предателей, передает RT.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.

В МИД РФ заявили, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур.

Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.

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