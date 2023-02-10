 

Советник министра разведки Ирана: Китай стоит в «очереди» на получение 15 тыс. иранских беспилотников

10.02.2023, 23:55, Новости дня
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Советник министра разведки Ирана сообщил на церемонии в Международном университете Казвин, что Китай является одним из ведущих заказчиков беспилотных летательных аппаратов иранского производства и ожидает получения 15 тыс. иранских дронов.

Многочисленные западные страны ввели санкции против Ирана, а Соединенные Штаты ограничили экспорт иранским фирмам, ответственным за производство беспилотных летательных аппаратов с использованием американских компонентов, информирует middleeastmonitor со ссылкой на британское информационное издание Iran International.

Вопреки этому, как сообщил иранский чиновник, в пул стран, стремящихся извлечь выгоду из обширной индустрии по производству иранских беспилотных летательных аппаратов, входит 90 государств, а Китай является одним из крупнейших заказчиков.

Напомним, в декабре минувшего года Госдеп заявил о полномасштабном партнерстве РФ и Ирана в обороне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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