 

В Литве назвали выступившие против участия россиян на Олимпиаде страны

10.02.2023, 18:30, Новости дня
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По данным министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, группа из 35 стран выступила против участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже россиян и белорусов.

В список вошли США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Япония и ряд других стран западной коалиции. При этом отмечается, что бойкотировать сами Игры эти страны не будут, поскольку они смогут и без этого продвигать свое решение о недопуске россиян, передает РИА «Новости».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все страны должны участвовать в Олимпийских играх.

Напомним, МОК из-за ситуации в Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Затем исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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