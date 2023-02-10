В Иране заявили об аресте исполнивших атаку на военный объект в Исфахане
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Задержаны исполнители атаки дронов на объект Минобороны Ирана в городе Исфахане, сообщают информационные агентства со ссылкой на министерство информации (разведки) страны.
Отмечается, что установлено участие в нападении работающих на израильскую сторону агентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. Другие подробности не приводятся.
В конце января в иранском Исфахане произошел взрыв. В иранском парламенте пообещали не оставить без ответа атаку. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Иерусалима к нанесению удара по Ирану 28 января.
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