В Иране заявили об аресте исполнивших атаку на военный объект в Исфахане

Задержаны исполнители атаки дронов на объект Минобороны Ирана в городе Исфахане, сообщают информационные агентства со ссылкой на министерство информации (разведки) страны.

Отмечается, что установлено участие в нападении работающих на израильскую сторону агентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. Другие подробности не приводятся.

В конце января в иранском Исфахане произошел взрыв. В иранском парламенте пообещали не оставить без ответа атаку. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Иерусалима к нанесению удара по Ирану 28 января.

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