 

В Иране заявили об аресте исполнивших атаку на военный объект в Исфахане

10.02.2023, 18:30, Новости дня
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Задержаны исполнители атаки дронов на объект Минобороны Ирана в городе Исфахане, сообщают информационные агентства со ссылкой на министерство информации (разведки) страны.

Отмечается, что установлено участие в нападении работающих на израильскую сторону агентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. Другие подробности не приводятся.

В конце января в иранском Исфахане произошел взрыв. В иранском парламенте пообещали не оставить без ответа атаку. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Иерусалима к нанесению удара по Ирану 28 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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