Вассерман: Макрон угрозами лишить Путина ордена Почетного легиона позорит Францию

Высказывание Эммануэля Макрона о возможном лишении президента РФ Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона позорит как самого французского лидера, так и всю стану, а также умоляет значение награды в целом, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

После саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами заявил, что из-за боевых действий в Украине может лишить звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, которое является высшей наградой в республике, президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что данный вопрос является «символическим, но важным».

«Глава ордена Почетного легиона – президент Франции, и он, несомненно, имеет право как вручать орден, так и отзывать. Так что формально Макрон действительно вправе это сделать. Но фактически он тем самым умалит значение этого ордена и сделает все последующие награждения им менее значимыми, поскольку покажет, что этот орден не признание заслуг, а личный каприз президента», – говорит Вассерман.

Он подчеркивает, что Макрон своим поведением и действиями показывает, что он всячески против ликвидации террористической организации Украины. «Более того, я теоретически не исключаю даже, что Макрон достаточно глуп, чтобы не понимать, что Украина именно террористическая организация», – рассуждает депутат.

Собеседник также усомнился в том, что глава Франции действительно «сидит на своем месте». В этом, к слову, сомневается также президент Турции Реджеп Эрдоган, который в конце января крайне резко прошелся по своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, назвав того «нечестным» и «неквалифицированным» для того, чтобы управлять государством. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о специфических отношениях турецкого и французского лидеров.

«Кроме того, подобными словами Макрон позорит не только себя, но и всю Францию. И, естественно, я не могу одобрить такое его поведение. Резюмирую, Макрон может умолить значение ордена в целом и доказать, что не разбирается в том, что происходит в мире», – заключил Вассерман.

Днем ранее Макрон поделился у себя в социальных сетях, что наградил орденом Почетного легиона президента Украины Владимира Зеленского за мужество и преданность.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие звания и ордена есть у Путина, а также объяснила, почему президент принял китайский орден Дружбы.

—