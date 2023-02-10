 

Песков: Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию

10.02.2023, 13:08, Новости дня
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Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«21 февраля президент обратится к Федеральному собранию. Это состоится в Гостином дворе», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Путин в своем послании Федеральному собранию сделает акцент на текущей ситуации – спецоперация, экономика и социальная сфера, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что участники СВО, как ожидается, будут присутствовать в на оглашении послания Федеральному собранию 21 февраля.

Он рассказал также, что Кремль пока не принял решение, будет ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание президента РФ Владимира Путина Федеральном собранию.

Песков рассказал также, что «Прямая линия» с Путиным состоится, но сроков ее проведения пока нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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