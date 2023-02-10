Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых

Центральный Банк РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых третий раз подряд, следует из заявления ЦБ.

Об этом пишет РИА «Новости».

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