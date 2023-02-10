 

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых

10.02.2023, 13:08, Новости дня
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Центральный Банк РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых третий раз подряд, следует из заявления ЦБ.

Об этом пишет РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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