Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых
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Центральный Банк РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых третий раз подряд, следует из заявления ЦБ.
Об этом пишет РИА «Новости».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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