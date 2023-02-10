ФСБ предупредила о рассылке иностранными спецслужбами писем для сбора данных о военных
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ФСБ предупредила о рассылке иностранными спецслужбами писем для сбора данных об СВО и военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По сообщению ЦОС, ФСБ фиксирует факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для сбора информации о СВО и ее непосредственных участников, передает ТАСС.
Злоумышленники используют адреса электронной почты с доменными именами похожими на доменные федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают письма с приложением псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений в отношении участников спецоперации, мобилизованных гражданах, лицах, въехавших в Россию с территории Украины и других данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб.
ФСБ призывала к бдительности и рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки подлинности на официальные порталы соответствующих госорганов.
Ранее в Еврейской автономной области, Пермском крае и Ростовской области были задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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