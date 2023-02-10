 

Марочко рассказал о работе украинских разведчиков на Краснолиманском и Купянском направлениях

10.02.2023, 7:52, Новости дня
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Украинские диверсионно-разведывательные группы работают на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в одной такой группе находится порядка 10 человек, они качественно экипированы, у них есть «современные виды связи и наблюдения». Кроме того, Марочко заметил, что их действия говорят о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации», передает ТАСС.

Ранее Марочко сообщал о том, что успехи российских военных в ЛНР вынудили украинское командование перебросить резервы из Харьковской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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