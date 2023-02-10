Politico: Финляндия не исключает поставки истребителей Украине
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность отправки истребителей на Украину, пишет Politico.
По ее словам, Финляндия должна помогать Украине и должна «обсудить более тяжелое вооружение», передает ТАСС. Politico отмечает, что Нидерланды, Польша и Франция уже сообщили о гипотетической возможности отправки истребителей Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что истребители не могут быть переданы Украине в ближайшие недели ни при каких обстоятельствах.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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