 

Politico: Финляндия не исключает поставки истребителей Украине

10.02.2023, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность отправки истребителей на Украину, пишет Politico.

По ее словам, Финляндия должна помогать Украине и должна «обсудить более тяжелое вооружение», передает ТАСС. Politico отмечает, что Нидерланды, Польша и Франция уже сообщили о гипотетической возможности отправки истребителей Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что истребители не могут быть переданы Украине в ближайшие недели ни при каких обстоятельствах. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.20 / Собчак написала заявление в полицию после нападения в монастыре

14.03.21 / Без «мамы» и «папы» — школа в Нью-Йорке предлагает ученикам новый лексикон

18.10.20 / В РФ кроссоверы марки Nissan стали дороже

17.03.22 / Мнение: Санкции против РФ напугали даже союзников США

20.11.20 / Роспотребнадзор оценил сообщения об опасных мутациях коронавируса

06.03.21 / Чехия просит соседние страны принять ее больных с COVID-19

24.08.20 / Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха

21.01.21 / Обозреватель – эксперты назвали безумием планы украинской власти импортировать газ из России

21.06.21 / ЕС утвердит новые санкции против Белоруссии

03.12.21 / Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика