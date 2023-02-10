Politico: Финляндия не исключает поставки истребителей Украине

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность отправки истребителей на Украину, пишет Politico.

По ее словам, Финляндия должна помогать Украине и должна «обсудить более тяжелое вооружение», передает ТАСС. Politico отмечает, что Нидерланды, Польша и Франция уже сообщили о гипотетической возможности отправки истребителей Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что истребители не могут быть переданы Украине в ближайшие недели ни при каких обстоятельствах.

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