 

Банкам ЕС разрешат использовать замороженные активы России для инвестиций на Украине

10.02.2023, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, то необходимо обязать банки сообщать о их размерах, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на юристов.

Отмечается, что по словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если ЕС хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка РФ для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование, сообщил высокопоставленный европейский источник.

Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ РФ для интересов Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / Германия ослабляет ограничения на въезд для украинцев, вакцинированных от COVID-19 – посольство

01.07.21 / В Украине вторые сутки подряд ухудшается статистика COVID-19

15.09.20 / Глава МИД Белоруссии назвал президентские выборы «неидеальными»

01.01.21 / В Риме из-за новогодних фейерверков произошла массовая гибель птиц

08.09.20 / В Британии оценили российский военный фестиваль «Спасская башня»

28.07.21 / Минздрав РФ готовит новые меры для борьбы с курением

28.12.21 / “Женщина-вамп”, “Что за огнище такое?” Звезда ситкома “Танька і Володька” позировала в секси-образе, раздвинув ноги

08.07.22 / В ДНР открыты уголовные дела против 500 боевиков «Азова» и других формирований

24.12.21 / Три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от штамма коронавируса “Омикрона”

31.07.21 / В СБУ заявили, что не похищали Чауса. Правоохранители утверждают, что он сам просил вызвать сотрудников спецслужбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика