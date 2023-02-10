Банкам ЕС разрешат использовать замороженные активы России для инвестиций на Украине

Если Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, то необходимо обязать банки сообщать о их размерах, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на юристов.

Отмечается, что по словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если ЕС хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка РФ для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование, сообщил высокопоставленный европейский источник.

Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ РФ для интересов Украины.

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