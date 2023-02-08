 

Оппозиция США сообщила о расколе в американском обществе на «лагерь нормальных и лагерь безумцев»

08.02.2023, 8:58, Новости дня
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Президент США Джо Байден является слабым игроком на мировой арене, а внутри страны общество раскололось на «лагерь нормальных людей и лагерь безумцев», где во главе стоят левые круги правящей Демократической партии, выразила губернатор штата Арканзас Сара Сандерс в ответной речи на ежегодное послание демократа Байдена «О положении страны».

По ее словам, слабость Байдена подвергает риску страну и мир, а его отказ противостоять «самому грозному противнику Китаю» является опасным и неприемлемым, передает ТАСС.

Сандерс добавила, что действующая ветвь власти США полностью подчинена повестке дня «радикальных левых» кругов, то есть «выбор стоит между нормальным и безумным».

По ее мнению, Байден «стал первым мужчиной, сдавшим свое президентство» левому крылу Демократической партии, которое выступает резко против традиционных ценностей и которое «даже не может сказать, что такое женщина».

При этом Сандерс добавила, что не поверила практически ничему сказанному Байденом, так как в США сталкиваются с вышедшей из-под контроля инфляцией, всплеском насильственных преступлений, опасным кризисом на границе с Мексикой и «угрозой со стороны Китая». Губернатор отметила, что Байден продемонстрировал неспособность решить ни один из этих вопросов.

«Пришло время перемен. Это наш момент. Это наша благоприятная возможность», – заключила Сандерс.

Согласно опросу телеканала CBS, 47% респондентов считают, что Джо Байден своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, 61% опрошенных считает, что Байден не справляется с вызовами со стороны Китая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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