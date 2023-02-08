 

Росфинмониторинг: Россиян обманывают с помощью многофазового мошенничества

08.02.2023, 8:58, Новости дня
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Мошенники придумали новые схемы хищения денежных средств: для этого, например, они от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств в счет государства из-за подозрительной активности, а затем требуют оплатить «комиссию» для разморозки операции, сообщила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

Гражданам от имени Росфинмониторинга поступают сообщения о мнимом взыскании денежных средств, находящихся на счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов, имеют место также случаи многофазового мошенничества с последующим требованием дополнительных средств якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга, передает РИА «Новости».

По словам Тисен, после рассылки писем потерпевшему предлагается оплатить некий комиссионный сбор, якобы для того, чтобы сохранить хотя бы часть имеющихся денежных средств.

Многофазовое хищение денежных средств может реализовываться также и под видом применения мер противодействия отмыванию доходов или финансированию терроризма.

Ранее Росфинмониторинг направил предложение по порогу суммы перевода без счета участникам рынка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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