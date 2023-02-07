СМИ: Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине

Правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 («Леопард-1») Украине, сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что техника будет передана из запасов промышленности. Ожидается, что при лучшем раскладе первые боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом. При этом издание подчеркивает, что большая часть не будет поставлена до 2024 года, передает ТАСС.

По данным «Шпигеля», официально решение о поставке танков Leopard 1 Украине будет объявлено во вторник.

Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, кроме бронетехники.

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