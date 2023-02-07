Эрдоган объявил район землетрясения зоной ЧС
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Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС, затронуты несколько провинций, в них введено чрезвычайное положение.
В зону ЧС попали десять провинций, в которых на три месяца ввели чрезвычайное положение, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что всего в результате природной катастрофы пострадали 13 млн человек, которые проживали в этих десяти провинциях.
Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
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