 

Эрдоган объявил район землетрясения зоной ЧС

07.02.2023, 15:25, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС, затронуты несколько провинций, в них введено чрезвычайное положение.

В зону ЧС попали десять провинций, в которых на три месяца ввели чрезвычайное положение, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что всего в результате природной катастрофы пострадали 13 млн человек, которые проживали в этих десяти провинциях.

Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.

 

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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