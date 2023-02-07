Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции

Спасатели МЧС РФ предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС РФ Игорь Акмаев.

По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.

Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

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