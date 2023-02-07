 

Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции

07.02.2023, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спасатели МЧС РФ предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС РФ Игорь Акмаев.

По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.

 

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.

Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.20 / Правоэкстремизм в Восточной Германии становится всё популярней

02.12.20 / Глава ВОЗ сообщил хорошие новости о борьбе с коронавирусом в Европе

01.09.20 / Суд в Одессе удовлетворил ходатайство об отводе судей в деле Стерненко

06.08.20 / Посольство России ответило США на доклад о дезинформации

08.09.21 / “Публичность – это немного не про меня”. Премьер-министр Шмыгаль показал жену и дочерей

27.09.20 / Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле

15.07.21 / Украинский стартап Revolut оценили в $33 млрд. Его сооснователь стал долларовым миллиардером

10.07.22 / Общественный телеканал Молдавии начал выпускать новости на украинском языке

24.02.21 / Умер актер Дмитрий Писаренко

04.10.20 / Эксперт проверил на прочность смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика