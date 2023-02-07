В Турции произошло новое землетрясение

В центральной части Турции случилось новое землетрясение, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.

Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.

Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.

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