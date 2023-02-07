На Шри-Ланке заявили о переговорах с Россией по строительству АЭС
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Шриланкийское руководство проводит переговоры с российской стороной о строительстве атомной электростанции, сообщила посол страны в РФ Джанита Лиянаге.
Российская госкорпорация Росатом планирует возвести атомную электростанцию на Шри-Ланке, обсуждение проекта ведется, представители Росатома должны посетить страну, сказала посол РИА «Новости».
В декабре президент РФ Владимир Путин отметил достижения госкорпорации, указав, что Росатом построил многие энергоблоки, в том числе за рубежом.
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