 

На Шри-Ланке заявили о переговорах с Россией по строительству АЭС

07.02.2023, 7:40, Новости дня
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Шриланкийское руководство проводит переговоры с российской стороной о строительстве атомной электростанции, сообщила посол страны в РФ Джанита Лиянаге.

Российская госкорпорация Росатом планирует возвести атомную электростанцию на Шри-Ланке, обсуждение проекта ведется, представители Росатома должны посетить страну, сказала посол РИА «Новости».

В декабре президент РФ Владимир Путин отметил достижения госкорпорации, указав, что Росатом построил многие энергоблоки, в том числе за рубежом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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