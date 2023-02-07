Стало известно о планах России подключить к работе над истребителем Checkmate Индию
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На авиасалоне Aero India 2023 российская сторона рассчитывает обсудить возможность сотрудничества с Индией в создании легкого тактического истребителя Checkmate, сообщил близкий к Ростеху источник.
На Aero India отправится делегация представителей российских авиастроительных компаний, в ходе визита планируется обсудить сотрудничество по самолетам пятого поколения, сказал собеседник ТАСС.
Есть планы пригласить Индию в проект истребителя Checkmate, отметил он.
В августе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия готова производить Checkmate в кооперации с другими странами.
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