 

Стало известно о планах России подключить к работе над истребителем Checkmate Индию

07.02.2023, 7:40, Новости дня
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На авиасалоне Aero India 2023 российская сторона рассчитывает обсудить возможность сотрудничества с Индией в создании легкого тактического истребителя Checkmate, сообщил близкий к Ростеху источник.

На Aero India отправится делегация представителей российских авиастроительных компаний, в ходе визита планируется обсудить сотрудничество по самолетам пятого поколения, сказал собеседник ТАСС.

Есть планы пригласить Индию в проект истребителя Checkmate, отметил он.

В августе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия готова производить Checkmate в кооперации с другими странами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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