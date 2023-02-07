Лавров прибыл с первым рабочим визитом в Мали

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел с первым рабочим визитом в Мали, сообщают информационные агентства.

У Лаврова планируется встреча с президентом переходного периода страны Ассими Гоитой и переговоры с малийским министром иностранных дел Абдулайе Диопом, передает ТАСС.

До этого глава российского МИД посетил Ирак.

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