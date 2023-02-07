 

В «Росэнергоатоме» заявили о финальном этапе строительства защиты ЗАЭС

07.02.2023, 6:20, Новости дня
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Защищающая ключевые объекты Запорожской атомной электростанции конструкция почти достроена, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Инженерно-строительные конструкции находятся на стадии завершения, они должны обеспечить дополнительную защиту важных объектов инфраструктуры ЗАЭС, сказал Карчаа в беседе с ТАСС.

По его словам, конструкция призвана защитить также объекты, связанные с хранением радиоактивных материалов.

В декабре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объявил о начале строительства защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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