В «Росэнергоатоме» заявили о финальном этапе строительства защиты ЗАЭС

Защищающая ключевые объекты Запорожской атомной электростанции конструкция почти достроена, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Инженерно-строительные конструкции находятся на стадии завершения, они должны обеспечить дополнительную защиту важных объектов инфраструктуры ЗАЭС, сказал Карчаа в беседе с ТАСС.

По его словам, конструкция призвана защитить также объекты, связанные с хранением радиоактивных материалов.

В декабре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объявил о начале строительства защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС.

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