Стало известно о планах Байдена отправиться в Польшу

Американский президент Джозеф Байден намеревается в феврале посетить Польшу в свете годовщины российской специальной военной операции на Украине.

Байден якобы планирует посетить страну в конце февраля, но окончательно решение по этой теме еще не принято, сообщил телеканал NBC, передает ТАСС.

Отмечается, что президент США может во время визита подтвердить поддержку украинской стороне.

В начале февраля польские СМИ сообщали, что Байден, его украинский и польский коллеги Владимир Зеленский и Анджей Дуда могут провести встречу в Польше.

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