Стало известно о планах Байдена отправиться в Польшу
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Американский президент Джозеф Байден намеревается в феврале посетить Польшу в свете годовщины российской специальной военной операции на Украине.
Байден якобы планирует посетить страну в конце февраля, но окончательно решение по этой теме еще не принято, сообщил телеканал NBC, передает ТАСС.
Отмечается, что президент США может во время визита подтвердить поддержку украинской стороне.
В начале февраля польские СМИ сообщали, что Байден, его украинский и польский коллеги Владимир Зеленский и Анджей Дуда могут провести встречу в Польше.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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