 

США признались в провале предыдущих попыток засечь китайские аэростаты над своим небом

07.02.2023, 2:19, Новости дня
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Военные Соединенных Штатов не смогли ранее обнаружить заход китайских аэростатов в воздушное пространство страны, признал глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.

Американские военные не засекали ранее воздушных шаров, принадлежащих КНР, это пробел в системе отслеживания, сообщил Херк, передает ТАСС.

Напомним, китайский аэростат пролетел над территорией Соединенных Штатов, через некоторое время американские военные сбили его.

В госдепе заявили, что американская администрация не намерена отказываться от открытых контактов с китайским руководством из-за этого.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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