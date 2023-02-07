США признались в провале предыдущих попыток засечь китайские аэростаты над своим небом
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Военные Соединенных Штатов не смогли ранее обнаружить заход китайских аэростатов в воздушное пространство страны, признал глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.
Американские военные не засекали ранее воздушных шаров, принадлежащих КНР, это пробел в системе отслеживания, сообщил Херк, передает ТАСС.
Напомним, китайский аэростат пролетел над территорией Соединенных Штатов, через некоторое время американские военные сбили его.
В госдепе заявили, что американская администрация не намерена отказываться от открытых контактов с китайским руководством из-за этого.
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