Пушков заявил о нежизнеспособности идеи Арестовича сделать из Украины Южную Корею

Украина не сможет достичь по уровню жизни и развитию Южную Корею, сообщил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича на эту тему.

Высказывание Арестовича о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

Эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти, и пытающиеся создать для себя хоть какие-то перспективы.

«Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил сенатор.

Ранее Арестович в интервью украинским СМИ заявил, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части.

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