Байден пообещал Эрдогану помочь справиться с последствиями землетрясения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Анкара может рассчитывать на Вашингтон при ликвидации последствий землетрясения, сообщил президент США Джо Байден в телефонной беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
США готовы оказать Турции любую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, Байден выразил соболезнования в ходе разговора, сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».
Также американский президент коснулся темы американских специалистов, которых оперативно развертывают для оказания помощи Турции в проведении поисково-спасательных работ и другой помощи.
Помимо прочего, специалисты из США окажут медицинскую помощь пострадавшим и займутся доставкой предметов первой необходимости.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.
Россия уже отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет