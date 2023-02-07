 

Байден пообещал Эрдогану помочь справиться с последствиями землетрясения

07.02.2023, 2:19, Новости дня
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Анкара может рассчитывать на Вашингтон при ликвидации последствий землетрясения, сообщил президент США Джо Байден в телефонной беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

США готовы оказать Турции любую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, Байден выразил соболезнования в ходе разговора, сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

Также американский президент коснулся темы американских специалистов, которых оперативно развертывают для оказания помощи Турции в проведении поисково-спасательных работ и другой помощи.

Помимо прочего, специалисты из США окажут медицинскую помощь пострадавшим и займутся доставкой предметов первой необходимости.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.

Россия уже отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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